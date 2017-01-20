Полицейские сломали парню протез

Полицейские сломали Кириллу дорогостоящий протез руки и предплечья из-за того, что он попросил лицензионные документы на прибор, измеряющий тонировку. Именно из-за него правоохранители хотели оштрафовать парня.



Отец инвалида первой группы из города Чудово Новгородской области Сергей Владимирович, несколько лет назад занимал должность руководителя отдела ЖКХ администрации Боровичского района. Однако, свою работу он решил оставить ради сына и полностью посвятить себя ему. У Кирилла врачи диагностировали рак кости 3-й стадии. Несколько лет назад ему удалили руку вместе с плечевым суставом. Существовала даже угроза удаления правого легкого. Кирилл прошел длительный курс химиотерапии.



В ноябре 2013 года в Санкт-Петербурге ему провели операцию на правом легком, после которой он впал в кому и пережил ишемический инсульт. В коме он пробыл три недели. После нее шло длительное восстановление, Кирилл заново учился глотать, дышать, разговаривать и делать все то, что делают обычные люди. После семья Кирилла обратилась к биоэнергетику, после нескольких сеансов с которой, здоровье парня начало улучшаться, во что изначально мало кто верил.



Для Кирилла был изготовлен дорогостоящий протез плеча и руки. И вот, 19 января в городе Великий Новгород, сотрудники полиции остановили парня, который ехал за рулем автомобиля вместе со своей девушкой. Правоохранители хотели выписать ему штраф в размере 500 рублей за тонировку стекла, на что парень попросил показать лицензию на прибор, измеряющий тонировку и сотрудника, на которого эта лицензия оформлена.

продолжение материала на портале "НАРОДНЫЕ НОВОСТИ" 20.01.17