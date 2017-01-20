В Челябинске умер ветеран войны, которому отказали в медпомощи

Следователи начали проверку информации об оставлении 87-летней пенсионерки, ветерана Великой отечественной войны, без медицинской помощи.

В ряде СМИ прошла информация о том, что 18 января текущего года женщине потребовалась медицинская помощь. Родственники привезли ее в жалобами на сильные боли и плохое самочувствие в ГКБ №9, однако врачи отказались класть пациентку в стационар.

Женщину отправили домой, однако вечером о ситуации узнал главный врач больницы и распорядился госпитализировать пациентку. Несмотря на отсутствие острых патологий она скончалась в больничной палате. В данный момент следователи готовят результаты проверки, по которому будет дана уголовно-правовая оценка действию врачей.