В Таиланде погибла российская туристка

Стало известно об ужасной трагедии, произошедшей в Таиланде. Российская туристка погибла на острове Пхукет.

Обнародованы подробности происшествия. Как сообщается, трагедия случилась 13 января. Девушку сбил мотоциклист, когда она пыталась перейти дорогу. Пострадавшую 29-летнюю россиянку экстренно доставили в одну из больниц. Врачи пытались спасти девушке жизнь, но безуспешно. Сегодня российская туристка скончалась, пишет rg.ru.

Также сообщается, что мотоциклист, сбивший девушку, оказался местным жителем. Полиция арестовала мужчину. Он обвиняется в том, что неосторожно управлял транспортным средством.