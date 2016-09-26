В Таиланде скончался еще один российский турист

Еще один российский турист не вернется из Таиланда: 26 сентября 52-летний мужчина был обнаружен мертвым в своем гостиничном номере на острове Пхукет. Труп нашла горничная и вызвала полицию.

Следственные органы Таиланда сообщают, что никаких следов ограбления или насильственных действий обнаружено не было. Причина смерти россиянина пока выясняется, предстоит проведение медицинской экспертизы. Администрация гостиницы сообщила, что российский турист должен был покинуть номер 30 сентября, передает ТАСС. В посольстве РФ в Таиланде подтвердили, что уведомлены об этом инциденте.

Ранее «АН-онлайн» сообщали о трагической гибели в Таиланде российского туриста Романа Уросова.