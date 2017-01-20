Вооруженное нападение в Подмосковье: неизвестные обстреляли инкассаторов

Глубокой ночью в Химках инкассаторы стали жертвой нападения неизвестных злоумышленников. В результате происшествия есть погибшие.

Ужасный инцидент произошел на Ленинградском шоссе около одного из торговых центров. Группа молодчиков открыла огонь по инкассаторам, а также обстреляла их автомобиль. В результате происшествия один из инкассаторов погиб. По предварительным данным, скончавшийся получил смертельное ранение. Пуля попала в голову, сообщает regnum.ru.

Злоумышленникам удалось скрыться. На место происшествия выехали спецслужбы. На данный момент следствие ведет поиск преступников и выясняет все детали совершенного нападения.