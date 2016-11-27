Певец Александр Скляр попал под обстрел в Донбассе

Лидер группы «Ва-БанкЪ» прошел 27 ноября боевое крещение в Донбассе, - именно так назвал этот инцидент глава самопровозглашенной Донецкой народно-демократической республики Александр Захарченко.

Лидер российской группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр побывал на передовой при сопровождении главы ДНР и они вместе попали под обстрел украинских пулеметчиков, сообщает RT.

Кортеж лидера ДНР засекли с украинской стороны как раз в тот момент, когда Скляр раздавал бойцам свои диски. Из-под пулеметного огня певец и глава ДНР вышли в целости и сохранности, но впечатления певец получил отличные.

Захарченко уточнил, что стрельба произошла недалеко от станицы Ясиноватая Донецкого региона.