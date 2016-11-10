Глава ДНР назвал имя убийцы Моторолы

Глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко 10 ноября пролил свет на убийство командира отряда «Спарта» Арсения Павлова, более известного под кличкой Моторола.

Захарченко сообщил, что одним из организаторов ликвидации Моторолы является начальник СБУ по Донецкому региону Виталий Мариков, передает телеканал «Звезда».

Свое заявление Захарченко сделал перед журналистами на брифинге по поводу убийства Павлова. Захарченко также сообщил, что следствие по данному делу располагает полным списком убийц, но он их разглашать не может.

Глава ДНР отметил, что все виновные в убийстве Моторолы будут найдены, а перечень их имен обязательно передут в Абхазию, на родину охранника Моторолы, что погиб вместе с ним.