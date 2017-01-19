Расстрелянный в Москве бизнесмен пришёл в себя

Стали известны новые подробности громкого преступления, которое произошло в столице. Как сообщается, тяжело раненый мужчина смог прийти в себя.

Ранее «АН»-онлайн» уже писали, что в столице расстреляли бизнесмена Леонида Нувахова. Неизвестные практически вплотную подъехали к его «Лексусу», когда тот остановился на светофоре. По предпринимателю был открыт огонь.

Мужчина получил серьезное ранение головы. Он был доставлен в одну из больниц, где помещен в реанимационное отделение. Как стало известно, мужчина вышел из комы. Однако его состояние еще расценивается, как крайне тяжелое, сообщает life.ru. В связи с этим следователей пока не пускают к пострадавшему.

Однако уже стало известно, что появился первый подозреваемый по данному делу. Им стал генеральный директор одной из московских компаний, занимающихся оптовой торговлей продуктами.