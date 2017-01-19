На Урале 40 человек покалечилось при катании с горки

Ледяную «трассу» для детей в городе Серов (Свердловская область) изучают местные следователи. На горке при катании покалечилось четыре десятка детей и сейчас она – вещественное доказательство в уголовном деле.

Горку возвели силами местной администрации, специалисты которой построили «Ледяной городок» с горкой. Следствие считает, что при строительстве горки не были соблюдены элементарные нормы безопасности, в результате более сорока человек травмировалось.

Одна из ледяных трасс «городка» была залита льдом так, что съехав с нее, люди получали ушибы, переломы и сотрясения головного мозга. При этом горку принимала специальная комиссия администрации и нарушений никаких не нашла.