Жительнице Сахалина по ошибке удалили здоровую почку

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Итальянский отель погребен под лавиной, спасатели не могут к нему пробиться
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Расстрелянный в центре Москвы мужчина оказался бизнесменом
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В центре Москвы из автомобиля расстреляли мужчину
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Путин обозначил ключевую задачу российской экономики
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Ил-114-300 готовят к «распилу»?
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