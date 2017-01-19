Жительнице Сахалина по ошибке удалили здоровую почку

Региональный суд Сахалина утвердил 19 января решение суда городского о взыскании компенсации за моральный и физический вред с врачей, допустивших ошибку при проведении операции по удалению почки.

Операцию сахалинские врачи провели "блестяще": повредили пациентке здоровый орган и удалили его, сообщает ТАСС.

Судебные медэксперты доказали, что врачи Сахалина приняли решение провести операцию пациентке без достаточных на то оснований. В ходе операции была задета правая почка пациентки, и врачи были вынуждены ее удалить, чтобы спасти человека.

Теперь медики выплатят пациентке 1,3 миллиона рублей в качестве компенсации. Врачи попробовали опротестовать решение, но у них ничего не вышло.