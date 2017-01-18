В Красноярске экстренно сел самолет - виноваты туалеты

Вечером в среду в аэропорту Красноярска совершил экстренную посадку пассажирский самолет авиакомпании Pegas Fly.

Согласно последним данным, посадка была произведена по техническим причинам. Как сообщает сегодня РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах, у самолета во время рейса засорились все туалеты, вследствие чего продолжать полет было нельзя.

Как уточняется, воздушное судно выполняло рейс Пермь — Камрань (Вьетнам). В результате случившегося ни один пассажир не пострадал.