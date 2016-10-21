В аэропорту Иркутска экстренно приземлился самолет компании "Аэрофлот", следовавший рейсом Якутск - Москва.

Экстренная посадка связана с внезапным ухудшением состояния здоровья одной из пассажирок. Женщину высадили, после чего рейс был продолжен. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу Международного аэропорта Иркутска, у пассажирки было подозрение на инсульт.

Ей была оказана экстренная помощь в медсанчасти аэропорта, вследствие чего ей стало лучше. В настоящий момент решается вопрос о ее госпитализации.