В Чебаркуле пьяный водитель автобуса вырулил на встречку

Сотрудники ДПС вчера, 17 января, неподалеку от Чебаркуля Челябинской области остановили автобус марки Рено, за управлением которого находился пьяный водитель. Инспекторы заметили, как автомобиль выехал на полосу встречного движения и решили проверить, все ли в порядке. Проверка показала, что водитель был пьян.

В ГУ МВД России по Челябинской области уточнили, что этот водитель уже 43 раза привлекался к административной ответственности. С рейса его сняли и в данный момент выясняют, как он сумел пройти обязательный медосмотр.

Отметим, что за минувшие сутки сотрудники ГИБДД поймали 11 пьяных водителей.