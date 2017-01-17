Взрыв прогремел на заводе по производству взрывчатки на Алтае

Во вторник, 17 января, в городе Бийске Алтайского края прогремел взрыв на заводе по производству взрывчатки.

Согласно последней информации, в результате случившегося пострадали четыре человека. Как уточняет сегодня РИА "Новости", ссылаясь на источник в экстренных службах города, в ходе ремонтных работ в цеху по производству взрывчатки сдетонировали отложения.

Отмечается, что разрушений в результате взрыва нет, впрочем, как и пожара. В результате инцидента не был нарушен технологический процесс завода.