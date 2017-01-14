Драка на борту лайнера, который выполнял рейс из Бейрута в Лондон, сумел заснять пассажир самолета. Пилоты приняли решение посадить воздушное судно и оставить дебошира на земле, все закончилось благополучно.

Инцидент на борту авиаперевозчика Middle Eastern Airlines произошел 11 января, но видео стало доступно только что, сообщает РИА Новости.

Все началось со слов, сказанных одним из пассажиров другому. От слов скандалист перешел к делу, то есть к силовому воздействию. Интересно, что зачинщик потасовки – пожилой, интеллигентного вида мужчина в очках. А его оппонент – молодой человек. В поединке сразу стало понятно, что победит «молодость», но буяна все же решили высадить. Самолет запросил экстренную посадку и сел в воздушной гавани Стамбула.