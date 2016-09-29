Авиадебошир был задержан полицией в аэропорту Внуково сразу после посадки. Воздушный хулиган доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Известно, что рейс следовал из Чукотки на Москву.

Известно, что на борту самолета, следовавшего рейсом «Певек (Чукотка) – Москва» один из пассажиров стал вести себя неадекватно: ругаться матом и проявлять агрессию к пассажирам и стюардессам, передает ТАСС.

Ранее "АН-онлайн" сообщали о том, что президент России Владимир Путин на встрече с гендиректором «Аэрофлота» Виталием Савельевым обсудил проблему воздушного хулиганства и выразил готовность ввести уголовную ответственность для авиадебоширов.