В Дзержинске жильцов пятиэтажки пришлось эвакуировать из-за просевшего фундамента

ЧП случилось в одном из пятиэтажных жилых домов города Дзержинска Нижегородской области. Здесь из-за просевшего фундамента пришлось эвакуировать жильцов.

Сообщение об инциденте поступило в МЧС сегодня около восьми утра. На место немедленно выехали спасатели и пожарные, которые помогли выбраться восьмидесяти жильцам аварийной пятиэтажки. Остальные покинули здание самостоятельно. Известно, что в этом доме в данный момент прописаны 159 человек, в настоящий момент они временно разместились в здании ближайшей школы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главка МЧС по области, установлено, что произошла деформация перекрытий на трех нижних этажах. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

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