Двухлетняя воспитанница детсада в Белгороде ушла на мороз в тапочках и майке

Двухлетняя девочка самостоятельно ушла из детского сада под Белгородом и шла до дома в одной майке и тапочках около километра.

Температура воздуха на улице в тот момент составляла не менее -5 градусов. Как сообщает портал "Газета.Ru", ссылаясь на данные уполномоченного по правам ребенка в регионе Галину Пятых, вопиющий случай произошел в минувшую среду, 11 января. Уточняется, что родители девочки не собираются подавать иск на воспитательниц детсада.

Прокуратура Белгородской области приступила к проверке инцидента. После анализа ситуации будет решено, последует ли какое-либо наказание сотрудникам детского учреждения.

Аналогичный случай произошел на днях в Тюмени.