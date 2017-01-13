Пятилетний ребенок в -30 один ушел домой из детского сада в Тюмени

Пятилетний мальчик самостоятельно покинул детский сад в Тюмени и отправился домой в тридцатиградусный мороз.

Прокуратура провела проверку в связи с данным инцидентом, который произошел 9 января в детском саду номер 123. Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, в тот день воспитательница по неустановленной причине оставила детей без присмотра на некоторое время. Один из мальчиков оделся и спокойно покинул помещение.

Маленького ребенка, разгуливающего в одиночестве по улице, увидела женщина-парикмахер, которая привела его к себе в кабинет и напоила чаем, а затем обратилась в полицию. Вскоре была найдена мать мальчика, которая моментально приехала за сыном. В настоящий момент не сообщается, что грозит в качестве наказания воспитательнице.