Стало известно о внезапной смерти бывшей солистки группы "Лицей" и победительницы "Утренней звезды". Девушка скончалась в своей квартире во Владивостоке.

Печальные новости сообщил друг покойной Прохор Шаляпин. Он написал на своей странице в соцсети, что Жанна Роштакова ушла из жизни. По словам певца, эта новость стала для него полной неожиданностью. Артистка в возрасте тридцати трех лет умерла при таинственных обстоятельствах.

Как рассказал Шаляпин, Жанна планировала перебраться в Москву. Также певец сообщил, что девушка ничем не болела. По его словам, он общался с ней буквально за несколько часов до трагедии. В данный момент следствие выясняет, что все-таки произошло в квартире певицы. По некоторым данным, на нее могла упасть полка в ванной комнате.