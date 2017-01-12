В аэропорту собаку не пустили на борт, и хозяйка бросила ее погибать на морозе

Ужасный случай произошел в аэропорту Екатеринбурга. Хозяйка оставила собаку умирать на морозе, а сама улетела в Германию.

Бездыханное тело пса нашли при уборке территории около воздушной гавани. Как выяснилось, владелица собаки нарушила правила перевозки животных, и ей не разрешили взять четвероного на борт. В итоге женщина просто взяла, да и отнесла своего питомца на улицу. Она оставила собаку в переноске в сугробе примерно в трехстах метрах от здания аэропорта. Место было довольно безлюдным, поэтому животное никто не обнаружил. В итоге несчастный пес погиб на морозе, сообщает

ria.ru.

По некоторым данным, уголовное дело возбуждать не планируют, так как в действиях хозяйки умершей собаки не нашли умысла.