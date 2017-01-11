Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове

В Ленинском районе Саратова произошел взрыв бытового газа в одном их жилых домов.

В мэрии города уточнили, что в настоящий момент на месте происшествия специалисты занимаются тушением пожара. Сообщается об экстренной эвакуации шестнадцати жильцов дома, среди которых четверо детей. Как отмечает РИА "Новости", взрыв газа прогремел на третьем этаже здания на Московском шоссе.

Представители экстренных служб уже прибыли на место случившегося. Контроль над ходом аварийно-спасательных работ взял на себя лично глава саратовской администрации Валерий Сараев.