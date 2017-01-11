Рейдеры пытались захватить аэродром ДОСААФ под Пермью

Об инциденте сообщил директор "Авиационного спортивного клуба ДОСААФ России". По словам Александра Чернышова, то, что произошло, очень напоминало рейдерский захват.

Все случилось на аэродроме Фролово, который находится в двенадцати километрах от Перми и принадлежит ДОСААФ России. По словам Чернышова, группа из пятнадцати человек прикатила на грузовике и попыталась прорваться внутрь. При этом головорезы стали наседать на охранника и заявлять, что сломают ворота. Злоумышленники сообщили, что являются владельцами земельного участка и возглавляют клуб. По словам мужчин, они собирались описать имущество, сообщает ТАСС.

Усмирить нападавших смогла лишь полиция. Как оказалось, они не имеют никакого отношения ни к аэродрому, ни к земле, на которой он находится. По словам Чернышова, имущество клуба составляет десятки миллионов рублей. При этом земля, на которой располагается аэродром, арендованная. Она принадлежит государству.