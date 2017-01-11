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В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело

11 января 2017, 09:28 [ «АН-онлайн» ]

В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело
Фото: pixabay.com

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту поджога дверей храма Рождества Христова, который является самым крупным в городе.

Как уже сообщалось, пьяный мужчина в возрасте 49 лет облил вход в церковь бензином, а затем поджег. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, хотя имуществу храма был нанесен урон. 

На допросе задержанный рассказал, что своим поступком хотел привлечь к себе внимание. Мужчина утверждает, что хотел помолиться, но его не впустили внутрь храма. Однако, как стало известно ТАСС, церковь в момент происшествия была вообще закрыта, и в ней не проходила служба.

 

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