В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело

В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту поджога дверей храма Рождества Христова, который является самым крупным в городе.

Как уже сообщалось, пьяный мужчина в возрасте 49 лет облил вход в церковь бензином, а затем поджег. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, хотя имуществу храма был нанесен урон.

На допросе задержанный рассказал, что своим поступком хотел привлечь к себе внимание. Мужчина утверждает, что хотел помолиться, но его не впустили внутрь храма. Однако, как стало известно ТАСС, церковь в момент происшествия была вообще закрыта, и в ней не проходила служба.