На западе Москвы произошла утечка газа, погиб человек

В среду, 11 января, в пятиэтажном доме на западе Москвы произошла утечка бытового газа.

Согласно последней информации, предоставленной экстренными службами, в результате инцидента погиб один человек. Как уточняет РИА "Новости", в ходе утечки бытового газа в доме номер 2 на улице Запорожская также пострадали три человека, среди которых ребенок.

В настоящий момент на месте инцидента работают сотрудники полиции, которые проводят расследование произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства утечки.