В метро Санкт-Петербурга мужчину столкнули под колеса поезда из-за ссоры

Ужасная трагедия произошла в «подземке» Санкт-Петербурга. Мужчина упал на рельсы прямо перед движущимся поездом и погиб.

Уже стало известно, как все произошло. Погибший 22-летний парень повздорил со своим знакомым. В гневе последний толкнул его под колеса поезда. От полученных травм молодой человек скончался на месте.

На данный момент следствие выясняет все обстоятельства произошедшей трагедии. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Личность подозреваемого в происшествии уже установлена, сообщает ria.ru.

Также стало известно, что из-за случившегося произошел сбой в движении поездов в метро северной столицы.