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В Курской области малыш скончался от ОРВИ
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Свой следующий бой Пакьяо проведёт 23 апреля против Хорна
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В Ставропольском крае малыши надышались угарным газом и погибли
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Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Саратове
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Аванесян проведёт защиту пояса WBA против Питерсона 18 февраля в США
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Житель Владивостока спас из горящих яслей шестерых малышей и воспитательницу
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Низкая посещаемость магазинов перед новым годом ужаснула ритейлеров
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«Зенит» подписал хавбека «Крыльев Советов» Молло и защитника «Волгаря» Зуйкова
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Рейдеры пытались захватить аэродром ДОСААФ под Пермью
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В Тверской области найдена мертвой в гараже влюбленная пара
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ФИФА утвердила новый формат чемпионатов мира по футболу с 48 участниками
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В центре Москвы из офиса банка украли 20 млн рублей
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В отношении жителя Красноярска, который поджег храм, возбудили дело
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На западе Москвы произошла утечка газа, погиб человек
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Новый госсекретарь США включит Россию в список приоритетных угроз – СМИ
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NADO настаивают на лишении РФ права на проведение соревнований и участия в них
|10.01 20:18
В метро Санкт-Петербурга мужчину столкнули под колеса поезда из-за ссоры
|10.01 19:20
На расширение "списка Магнитского" Россия ответила пока только словами
|10.01 18:48
Стало известно, как произошло отравление газом жителей Подмосковья
|10.01 15:06
Шойгу ответил на заявление Пентагона о нулевом вкладе России в борьбу с терроризмом в Сирии
|10.01 13:48
В Кремле прокомментировали президентство Обамы
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Полицейский под Тверью покончил с собой на службе
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Российская гимнастка Кудрявцева завершает спортивную карьеру из-за травмы
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В Подмосковье мужчина застрелился, играя в “русскую рулетку” с другом
|10.01 11:37
«Краснодар» подписал защитника сборной Эквадора Рамиреса
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Пьяная бабушка сломала позвоночник, когда спускалась по простыням на дискотеку
|10.01 11:23
Роналду - лучший игрок, Раньери - лучший тренер 2016 года по версии ФИФА
|10.01 10:27
Украинец изменил фамилию, чтобы попасть в Крым
|10.01 10:05
Российские миллиардеры стали еще богаче после избрания Трампа
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Под Псковом автобус с детским хором столкнулся с грузовиком