В Башкирии пятилетний малыш умер после того, как покатался с горки

В Башкирии следователи проводят проверку по факту гибели пятилетнего мальчика. Здесь маленький житель города Давлеканово скончался после того, как покатался с горки во время прогулки.

По предварительным данным, во время катания малыш столкнулся с другими детьми и ударился головой. Родители показали мальчика врачу местной больницы, но тот не нашел у него серьезных травм и отпустил домой. Однако состояние ребенка вскоре ухудшилось. На скорой мальчика отвезли в Уфу, где врачи республиканской детской клинической больницы провели операцию и удалили гематому. Тем не менее, несмотря на все усилия медиков, спасти жизнь малыша не удалось, он скончался, не приходя в сознание.

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