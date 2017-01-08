В Ижевске снег проломил крышу многоэтажки

В столице Удмуртии крыша четырехэтажного жилого дома не выдержала тяжести снега и провалилась. Снег оборвал трубы отопления, и несколько квартир в мороз остались без тепла. Люди не пострадали.

К настоящему времени последствия инцидента на улице 50 летия ВЛКСМ в Ижевске устранены, сообщает региональное управление МЧС. Известно, что шифер двускатной крыши дома провалился на площади 80 кв. метров, временно оставив без тепла 33 человека. В МЧС сообщают, что сама крыша дома цела, - обрушился только шифер. К настоящему времени система отопления в пострадавшем доме восстановлена. Ремонтные бригады меняют поврежденный шифер, обещая в течение дня восстановить кровлю.