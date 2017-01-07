Жестоко избитая и замерзшая девушка найдена на трассе под Кировом

В минувшую пятницу, 6 января, на трассе в сторону Кирова неподалеку от города Котельнич была найдена замерзшая и жестоко избитая девушка.

В настоящий момент она находится в больнице Котельнича в критическом состоянии и не приходит в себя. Как сообщается в одной из групп «ВКонтакте», на вид пострадавшей около 19 лет, рост составляет примерно 170 сантиметров, телосложение худощавое. У девушки длинные светлые волосы, как уточняется, крашеные.

При себе она имела связку ключей и мобильный телефон, который не включается. Всех, кто знает что-либо о личности девушки или случившемся происшествии, просят звонить по телефону 8(953)684-23-16.