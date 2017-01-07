На востоке Москвы обнаружен труп ребенка

В субботу, 7 января, в СМИ поступила чудовищная новость.

Во дворе одного из жилых домов, расположенных на востоке Москвы, было обнаружено тело ребенка, которому, предположительно, было двенадцать лет. Согласно данным новостного портала Life, трагедия произошла на Перовской улице в столице.

На место случившегося незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. В настоящий момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Ведется опрос людей, проживающих в доме. Пока нельзя с уверенностью сказать, по какой причине скончался мальчик.