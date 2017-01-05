Очевидцы сняли на видео, как лайнер Ту-154 выполняет аварийную посадку в аэропорту Мирного с одним работающим двигателем. Экипаж приземлился блестяще, на борту находилось более ста пассажиров, пострадавших нет.

После аварии Ту-154 Минобороны РФ около Сочи официально были отменены рейсы воздушных судов данной модели, но выяснилось, что они все-таки летают. В городе Мирный произошел инцидент с Ту-154. Самолет вылетел в Новосибирск, но через тридцать минут после взлета у него отказал один двигатель. Командир экипажа принял решение вернуться.

Борт принадлежит авиаперевозчику «Алроса». Посадку самолет с полными баками и на одном двигателе произвел четко, без осложнений. Все пассажиры живы и здоровы.