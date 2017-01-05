Ранее «АН-онлайн» сообщали о пропаже судна «Монни» с российским экипажем на борту. Рыболовный траулер исчез с радаров и не вышел на связь 4 января, на его поиски отправились два буксира и вертолет МЧС.

Стало известно, что траулер найден на дне Финского залива в 16 километрах от порта прописки Усть-Луга, сообщает «Лайф»

МЧС сначала обнаружили характерное Спасатели центрасначала обнаружили характерное масляное пятно в акватории Финского залива в районе деревни Липово. По имеющейся на данный момент информации, пропавшее судно затонуло, водолазы готовятся обследовать дно.

Напомним, связь с «Монни» пропала 4 января. Экипаж из трех моряков сообщил о своем местонахождении в 08.10, а в положенное время на сеанс связи не вышел.