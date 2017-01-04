Инцидент с водителем из Витебска произошел 3 января, но видео стало доступно только что, его разместили в соцсети «ВКонтакте». По информации УВД Витебского региона, водитель «Форда» врезался в остановку.

Как сообщает пресс-служба УВД Витебской области (Белоруссия), 3 января приблизительно в 13.45 мск. водитель автомобиля «Форд» врезался в остановку общественного транспорта. По счастливой случайности, людей на остановке в это время не было, поэтому никто не пострадал.

Прохожие вызвали водителю легковушки скорую и наряд ГАИ. Виновник ДТП встречал милицию в чем мать родила. В таком «природном наряде» он вышел из скорой, и правоохранителям стоило большого труда его одеть вновь. Был ли водитель-нудист и за рулем голый, неизвестно. Вся его одежда лежала на улице. Милиция проводит проверку обстоятельств инцидента.