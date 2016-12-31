В поликлинике на северо-западе Москвы произошел пожар

Инцидент произошел на северо-западе столицы. В одной из поликлиник произошло возгорание. На место происшествия сразу же выехали спецслужбы.

Как стало известно, пожар случился в четырехэтажном медицинском учреждении, которое находится на улице Планерной, 8. Прибывшие спецслужбы сразу же начали экстренную эвакуацию как персонала, так и пациентов. Также стали известны предварительные причины произошедшего, сообщает ria.ru, ссылаясь на представителя московского главка МЧС.

По некоторым данным, инцидент случился из-за неполадок в электрощитовой. В оборудовании произошло короткое замыкание, что привело к возгоранию.