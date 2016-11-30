В здании одного из московских университетов произошел пожар

В среду, 30 ноября, в здании Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации внезапно вспыхнул пожар.

Инцидент произошел на проспекте Вернадского в Москве. В настоящий момент на место происшествия прибыли спасатели, которые проводят экстренную эвакуацию студентов и преподавателей учебного заведения. Как сообщает новостной портал Life, сотрудники экстренных служб столицы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Пока информации о погибших и пострадавших в ходе пожара в здании РАНХиГС не поступало. Очевидцы сообщают о большом количестве пожарных автомобилей.