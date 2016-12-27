Ни одна охота «гуманной» не бывает, но не всякая охота так цинична и жестока как та, обстоятельства которой проверяет Прокуратура Якутии. Вахтовики устроили травлю медведя на «Уралах» и задавили зверя.

Видеоролик с издевательством над зверем появился в интернете и вызвал бурю протеста пользователей. Произошедшее назвали «смертью человечности», и это далеко не единственная подобная оценка зверства в отношении зверя.

На кадрах видно, как два тяжелых вахтовых «Урала» намеренно таранят зверя, подзадоривая друг дружку одобрительными криками.

Медведь пытался подняться, но был зажат между двумя грузовиками и погиб в мучениях.

Видеоролик с убийством зверя изучила региональная Прокуратура ии направила видео в МВД. Полиция устанавливает район, где произошел инцидент.

За жестокое обращение с животным виновным грозит до двух лет тюрьмы.