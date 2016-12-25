Житель Оренбуржья насмерть отравился алкоголем с метанолом

Несколько случаев отравления контрафактным алкоголем на основе метанола было зафиксировано в Оренбургской области. В настоящий момент известно, что один из пострадавших скончался.

Как сообщил представитель областной администрации, поддельный алкоголь продавали под видом виски и казахстанской водки. В составе контрафактного спиртного был обнаружен метиловый спирт, который, попадая в организм человека, вызывает тяжелое поражение внутренних органов.

Именно метанол стал причиной массового отравления поддельным концентратом для ванн “Боярышник” в Иркутской области, где более семидесяти человек умерли после его употребления.

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