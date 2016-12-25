На катастрофе Ту-154 попытались нажиться мошенники

Крушение неподалеку от Сочи самолета Ту-154 с почти сотней человек на борту - огромная трагедия для родных и близких погибших. Но, как оказалось, мошенники увидели в произошедшем всего лишь способ заработать.



Как сообщает ren.tv, уже спустя несколько часов после авиакатастрофы, в социальных сетях появились циничные предложения купить “абсолютно свежие” цветы со скидкой 40%. Торговцы не стали скрывать, что цветы они берут оттуда, куда их приносят скорбящие по погибшим в авиакатастрофе, то есть от здания репетиционной базы ансамбля им. Александрова. Свои действия предприимчивые граждане объяснили просто: у здания цветов слишком много, они вянут и пачкаются, так зачем им пропадать зря?

Кроме этого торговцы предложили дополнительные 5% скидки и подарок за репост с кодовым словом “Ту-154”.

Читайте также:



Авиапром – переходим на фанеру (№ 50 (541) от 22 декабря 2016, «Аргументы Недели»)