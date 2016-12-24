Пенсионерка из Нижнекамска погибла из-за того, что случайно подожгла себя

Трагический несчастный случай произошел в одном из пятиэтажных жилых домов города Нижнекамска. Здесь пожилая женщина скончалась от серьезных ожогов практически 70 процентов тела.

Как сообщают местные СМИ, вчера около 10:00 утра в экстренные службы города поступило сообщение о возгорании в одной из квартир. По предварительной версии правоохранительных органов, причиной несчастного случая стало неосторожное обращение с огнем. Следователи предполагают, что на 83-летней женщине вспыхнула одежда, но самостоятельно сбить пламя она не смогла и в результате получила серьезные ожоги.

Вечером того же дня пенсионерка скончалась в реанимации местной больницы, так и не придя в сознание.

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