В Красноярске на пороге школы насмерть замерзла девушка.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент падения пострадавшей на землю, вероятно, ей стало плохо, поэтому она не смогла подняться на ноги сама. Ни один человек не стал помогать ей, хотя мимо места случившегося постоянно ездили автомобили.

Как сообщает сегодня телеканал ТВК, тело девушки нашли рано утром около входа в школу. Предполагается, что она замерзла, пролежав ночь на снегу. Причины случившегося устанавливаются.