Знаменитая актриса упала в Москве в шахту лифта

Знаменитая российская актриса Раиса Мухаметшина в минувшую пятницу была экстренно доставлена в одну из столичных больниц с черепно-мозговой травмой, ушибленными ранами затылка и сотрясением мозга.

Народная артистка России по неустановленной причине упала в шахту лифта в здании института Театрального искусства. 69-летняя Раиса Мухаметшина должна была убрать свой автомобиль, поскольку территорию чистили от снега. Она вызвала лифт и по непонятной причине упала в шахту.

Как сообщает портал Life, на место случившегося незамедлительно прибыла бригада "скорой помощи". Врачи извлекли пострадавшую, у которой была разбита голова, наружу и доставили ее в больницу. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.