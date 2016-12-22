Знаменитый певец помог утихомирить дебошира в самолете

Известный американский певец Ричард Маркс оказался участником неприятного инцидента на борту самолета, принадлежащего Korean Air. Во время полета один из пассажиров, принявший рюмку-другую спиртного, закатил скандал, переросший в драку.

Сначала он накинулся на своего соседа, затем стал драться с бортпроводниками, попытавшимися его утихомирить. В происходящее пришлось вмешаться другим пассажирам, среди которых был и Ричард Маркс. В конце концов дебошира связали, но даже это его не успокоило. Он плевался, нецензурно ругался и пытался ударить ногами других пассажиров. По приземлении буйного гражданина передали полиции. Как впоследствии выяснилось, скандалистом оказался сын директора одной из корейских компаний.

Комментируя этот неприятный эпизод, певец раскритиковал действия бортпроводников и заявил о необходимости оштрафовать авиакомпанию, поскольку экипажу пришлось прибегнуть к помощи пассажиров для обезвреживания дебошира.

Читайте также:

Другие мировые новости

См. все новости дня