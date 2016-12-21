Нигерийские пираты отпустили из плена российских моряков

Моряки с рефрижератора "Сароник Бриз" были захвачены в заложники 27 ноября 2016 года. Судно с российскими матросами атаковали пираты в Гвинейском заливе. Пленных увези тогда в неизвестном направлении.

Российское дипоматическое представительство в Нигерии выразило глубокую признательность тем, кто участвовал в освобождении моряков. Свободу российские матросы получили поздно вечером 20 декабря.