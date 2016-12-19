Пенсионер насмерть замерз из-за ошибки таксиста

В деревне Райкузи Ломоносовского района Ленинградской области было обнаружено тело пенсионера.

Пожилой мужчина замерз насмерть после поездки на такси из поликлиники в Санкт-Петербурге в деревню Иннолово. В Управлении Следственного комитета РФ по Ленинградской области отметили, что таксист ошибочно привез 77-летнего пассажира в соседнюю деревню, а уже на следующий день тело замерзшего пенсионера нашли неподалеку от того места, где его высадили.

Согласно данным РИА "Новости", пожилой человек рассердился на то, что таксист долго не мог найти нужный адрес и вышел из автомобиля, несмотря на уговоры водителя. Компания, которая занимается организацией перевозок, пока никак не прокомментировала случившееся.