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В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов

18 декабря 2016, 17:15 [ «АН-онлайн» ]

В Грозном ликвидированы последние из напавших на полицейских бандитов
Фото: globallookpress.com

В Грозном удалось ликвидировать группу боевиков, совершивших нападение на полицейских минувшей ночью. Спецоперацией руководил глава республики Рамзан Кадыров.

По словам главы Чечни, которые цитирует РИА Новости, в результате грамотной работы участников операции группа из пяти человек была полностью уничтожена, обнаруженное при ней оружие изъято. Кадыров отметил, что это последние бандиты из числа тех, кто минувшей ночью совершил ряд нападений на сотрудников полиции. В данный момент группа полностью уничтожена.

Глава республики подчеркнул, что в настоящее время спокойная и безопасная обстановка в республике восстановлена.

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