Почти 20 тысяч жителей Оренбургской области замерзают в собственных домах

Более двадцати тысяч жителей города Бузулук Оренбургской области остались без отопления.

Причиной случившегося является авария в котельной населенного пункта, ГУ МЧС РФ по области работает в усиленном режиме. Как сообщается на официальном сайте ведомства, система отопления пострадала из-за прорыва трубопровода D-500 мм, который находится внутри котельной.

Уточняется, что в зону отключения попали 4 микрорайона и промзона. В общей сложности от отсутствия тепла страдают сейчас 18 804 человека, из них 2 368 детей.