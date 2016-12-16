Назначена дата суда над свердловским депутатом Карапетяном
16 декабря 2016, 15:52 [ «АН-Екатеринбург» ]
Депутат ЗССО Армен Карапетян окажется на скамье подсудимых уже на следующей неделе.
«Дело будет рассматриваться мировым судьей судебного участка № 2 Железнодорожного района Юлией Давыдовой. Процесс состоится 21 декабря в 10 часов, – сообщает пресс-служба областного суда. – Это административное дело».
Напомним, в ночь на 11 декабря на улице Челюскинцев в Екатеринбурге сотрудники ГИБДД задержали автомобиль Mercedes-Benz Gelandewagen. За рулем дорогой иномарки находился нетрезвый свердловский депутат Армен Карапетян.
На требования пройти медицинское освидетельствование и предъявить водительские права депутат начал грубить автоинспекторам. Вместо водительских прав он достал удостоверение депутата и даже набросился на одного из сотрудников ГИБДД, который снимал все происходящее на сотовый телефон.
За день новость о пьяном Карапетяне за рулем элитной иномарки облетела всю Свердловскую область, а вечером 11 декабря в эфире телеканала «Россия24» в программе «Дежурная часть» вышел ролик о пьяном депутате. Сначала Армен Карапетян отрицал свое участие в инциденте, а после выхода ролика заявил, что в тот вечер находился не за рулем, а на пассажирском сиденье.
Теперь свердловскому эсеру грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. Gelandewagen народного избранника в настоящее время находится на штрафстоянке. Рассмотрение дела взято под личный контроль замгенпрокурора России в УрФО.