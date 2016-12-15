Сторонников ИГ со взрывным устройством задержали в Самаре

Силовики в ходе антитеррористической операции в Самаре нашли взрывное устройство.

Операция по задержанию предполагаемых террористов прошла несколько минут назад в многоквартирном доме в поселке Зубчаниновка на городской окраине. По данным спецслужб, в жилище находились представители запрещенной в Российской Федерации группировки ИГ.

Согласно последней информации, оцепление в районе дома снято. Ранее эвакуированные жильцы вернулись в свои квартиры.

Ранее в четверг «АН-онлайн» опубликовали видео задержания сторонников ИГ в Москве. Следствие полагает, что они готовили масштабные теракты на новогодних каникулах.

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