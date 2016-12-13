Детей на пешеходном переходе в Москве сбил беглый украинский чиновник

Авария, которая произошла в Москве с участием автомобиля Gelandewagen, продолжает обрастать новыми подробностями. Как стало известно, за рулем иномарки находился украинский чиновник, который объявлен в розыск родной страной.

По некоторым данным, 36-летний подозреваемый сбежал с территории «незалежной» после того, как его заподозрили в мошенничестве. Сообщается, что он занимал должность зампредседателя Госинспекции Украины по вопросам труда. Однако его обвинили в присвоении средств, которые были выделены на гумпомощь. Сейчас его разыскивает полиция Киева, сообщает tvzvezda.ru.

Напомним, что двух девочек-близняшек и их мать сбил на пешеходном переходе в Москве Gelandewagen. Удар был настолько сильным, что дети отлетели на несколько метров. С тяжелыми травмами девочек отвезли в больницу.