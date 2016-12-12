Очередные гонки мажоров: полиция задержала у МГУ девушку на Hummer

Сегодня в Москве была задержана очередная девушка за рулем дорогого автомобиля, дерзко разъезжавшая по запрещенной территории.

На этот раз полицейские поймали нарушительницу на вишневом Hummer у здания МГУ им. М.В. Ломоносова. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, личность водителя внедорожника была установлена в ходе проверки. Девушка была оперативно доставлена в отдел полиции, где выяснилось, что она уже не раз нарушала правила дорожного движения.

Согласно последней информации, автоледи должна будет в обязательном порядке явиться в суд.