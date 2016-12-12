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Очередные гонки мажоров: полиция задержала у МГУ девушку на Hummer

12 декабря 2016, 10:27 [ «АН-онлайн» ]

Очередные гонки мажоров: полиция задержала у МГУ девушку на Hummer
фото: pixabay.com

Сегодня в Москве была задержана очередная девушка за рулем дорогого автомобиля, дерзко разъезжавшая по запрещенной территории.

На этот раз полицейские поймали нарушительницу на вишневом Hummer у здания МГУ им. М.В. Ломоносова. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах столицы, личность водителя внедорожника была установлена в ходе проверки. Девушка была оперативно доставлена в отдел полиции, где выяснилось, что она уже не раз нарушала правила дорожного движения.

Согласно последней информации, автоледи должна будет в обязательном порядке явиться в суд.

 

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